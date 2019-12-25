В России высоко оценивают усилия президентов Путина, Алиева и премьер-министра Пашиняна.

В Кремле настаивают на важности соблюдения договоренностей по Нагорному Карабаху. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Москва призывает к тому, чтобы после соблюдения уже достигнутых договорённостей стороны полностью прекратили огонь и перешли к дипломатическим способам урегулирования конфликта. По словам Пескова, Кремль высоко оценил решение глав МИДов Азербайджана и Армении о гуманитарной паузе, однако РФ видит сообщения о нарушениях перемирия.

Считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что в России высоко оценивают усилия президентов Путина, Алиева и премьер-министра Пашиняна для урегулирования конфликта в Карабахе.

Ранее Песков заявил, что система по борьбе с коронавирусом поможет избежать полного локдауна.

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