Он подчеркнул, что система позволяет лучше учитывать интересы экономики России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система по борьбе с коронавирусом поможет избежать полного локдауна в России, так как имеет "большой запас прочности" по сравнению с весной 2020 года.

Жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее. Дмитрий Песков, официальный Кремля

По его словам, сейчас врачи используют новые протоколы лечения, которые позволяют сократить смертность. Также, заявил Песков, сейчас подготовлен большой коечный фонд для больных COVID-19, благодаря которому принимают большое количество больных и обеспечивают им быстрое лечение.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такая система позволяет лучше учитывать интересы экономики России и не переходить к серьёзным ограничениям. Он призвал граждан проявить самосознательность.

Ранее в Петербурге создали новую тест-систему на антитела к COVID-19.

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