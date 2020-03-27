К Кремле, по словам одного из источников, надеются, что к этому времени ситуация нормализуется.

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции. Это 27 мая или 3 июня. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю.

По их словам, обе даты ориентировочные, потому как нет ясности с развитием пандемии. Обе даты приходятся на среду. Причина в том, что власть не хочет ставить голосование на вторник, так как люди после выходных могут взять выходной и на понедельник. А это скажется на явке.

К Кремле, по словам одного из источников, надеются, что к этому времени ситуация нормализуется.

Ранее Путин заявил, что голосование по Конституции нужно перенести.