Чиновники рассчитывают на другое отношение к прессе после слов Зеленского.

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ. Дмитрий Песков надеется, что слова Владимира Зеленского по данному вопросу будут применяться на практике. Об этом сообщили в "ТАСС".

Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику...Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт заявил пресс-секретарь президента РФ

Ранее глава Украины заявил, что власти могут организовать для российских журналистов пресс-тур. Они хотят доставить представителей прессы на территорию Донбасса. Напомним, что накануне стало известно, что сотрудники "Звезды" и НТВ получили запрет на въезд в страну. Это произошло после того, как журналисты написали, что прибыли на Украину по рабочим вопросам. Сейчас практика работы со СМИ в Киеве не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

