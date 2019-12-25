Версию о том, что американское напряжение тока не подходило для российских ИВЛ, Песков считает не состоятельной.

В Кремле исключили, что Россия могла поставить в США некачественные аппараты ИВЛ, которые в последствии были утилизированы в Штатах. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях России в самых разных городах. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, любой прибор может сломаться и нуждаться в ремонте. Версию о том, что американское напряжение тока не подходило для российских ИВЛ, Песков также считает не состоятельной, потому что можно использовать трансформаторы, стабилизаторы напряжения.

Чиновник отметил, что Россия направила помощь США в тяжёлый для всех момент, а что с эти дальше сделали в Америке — не вопрос Кремля. По его словам, весной многие страны обменивались помощью, несмотря на редкие "уродливые" попытки политизировать ситуацию. Песков подчеркнул, что Кремль выступает против этого.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море.

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