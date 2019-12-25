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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море
Сегодня, 15:09
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matveyvn

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о базах на Черном море

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Чиновник подчеркнул, что необходимо проанализировать высказывания Зеленского.

В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о строительстве двух военных баз на Черном море. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, данные намерения могут негативно сказаться на стабильности в данном регионе. Чиновник подчеркнул, что необходимо проанализировать высказывания Зеленского и понять — о создании каких именно баз говорил политик.

Это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона.

Фото: pixabay.com

Теги: зеленский, кремль, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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