Минприроды одобрило внесение новых видов животных в список редких.

В Красную книгу внесут каспийского тюленя и плотоядную косатку. Эти изменения станут первым обновлением списка редких животных с 1997 года. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В ближайшее время соответствующий приказ будет направлен в Минюст для регистрации.

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Эксперт добавил, что по этим двум видам животных было много споров. Однако в Госдуме настаивали на включение животных в Красную Книгу на протяжении двух лет. Против нововведения ранее выступали в Минсельхозе и Росрыболовстве.

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Видео: YouTube/BBC Earth, Nat Geo WILD