Блогер из Петербурга построил ультратанк и попал в Книгу рекордов России

Переделанная "Бентли" разогналась на льду до 125,7 километров в час.

Блогер AcademeG, он же Константин Заруцкий, получил сертификат Книги рекордов России за Ultratank, проехавший милю по льду Байкала и развивший скорость до 125 километров в час. Об этом сообщили в соцсетях.

Заруцкий с командой приняли участие в ежегодном фестивале "Байкальская миля", который прошел в селе Максимиха Республики Бурятия.

"Усё, теперь Ультратанк официально зафиксирован Книгой Рекордов России с максимальной скоростью 125 км/ч, причём на дистанции в 1 милю. Мы честно думали что 1.6км нам будет сильно мало, но этого хватило. На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600 и идти на 150 км/ч", — поделился блогер.

Ранее мы писали, что тюлень Крошик напомнил, что выходить на лед опасно.

Видео: "Вконтакте" / "Jagger Garage Постройка Подготовка Ремонт внедор" / Константин Заруцкий