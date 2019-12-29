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Тюлень Крошик напомнил, что выходить на лед опасно

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Малыш провалился под лед.

Вчера, 29 февраля, в соцсети появилось видео, как малыш Крошик проваливается под лед своего бассейна, чтобы в очередной раз напомнить горожанам об опасности тонкого льда.

По всей видимости, нерпенок сначала не понял, почему не может окунуться в воду. На видео заметно, как от веса Крошика лед треснул, а затем тюлень провалился вниз.

"Крошик напоминает: Граждане, выход на лёд водоёмов Санкт-Петербурга и Ленинградской области чрезвычайно опасен", — написали в сообществе "Спасение тюленей".

Ранее мы писали, что нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.

Видео: "Вконтакте" / "Спасение тюленей 699-23-99". 

Теги: аномальная зима, петербург, тюлень крошик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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