В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов

Ирина Волк раскрыла информацию о преступной схеме, которую пресекли полицейские в регионе.

Российские правоохранительные органы в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у местных бизнесменов. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что в ноябре 2022 года руководитель предприятия по торговле котельным оборудованием обратилась к своему знакомому с просьбой помочь найти бывшего генерального директора её организации, чтобы урегулировать с ним оставшиеся финансовые вопросы. За оказание такой услуги жительница предложила должностному лицу 680 тысяч рублей.

Мужчина согласился, однако вместо начала поисков пришел с двумя сообщниками в офис к заказчице и потребовал еще 4,2 миллиона рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали применить физическую силу в отношении всей семьию Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Полиция установила, что женщину заставили написать "расписку о долговых обязательствах". Потерпевшая обратилась за помощь в МВД. Она узнала о том, что в августе 2022 года этот же фигурант расследования с другим знакомым под предлогом возврата долга заставил передать в свое пользование иномарку еще одного коммерсанта из города Минусинск. При силовой поддержке Росгвардии оперативники смогли задержать четырех участников преступной схемы. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по статьям 159 и 163 УК РФ. Злоумышленники отправлены под арест.

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Фото и видео: МВД Медиа