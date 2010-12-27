В Красноярском крае в палатке нашли четырех мертвых туристов

На берегу Ангары В Мотыгинском районе в туристической палатке обнаружены тела 4 человек.

В Красноярском крае погибли 4 туриста.

Следственные органы Красноярского края сообщают, что сегодня утром, 12 августа, на берегу Ангары в Мотыгинском районе в районе поселка Новоангарск в палатке в палатке обнаружены тела 4х человек. По предварительным данным, они отравились газом.

В настоящее время, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка. СУ СК РФ по Красноярскому краю

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее: В Подмосковье в ДТП погибли трое взрослых и 2 ребенка, 8 человек пострадали.

Фото: pixabay