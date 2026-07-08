В Красноярском крае установлен подозреваемый в убийстве мужчины, совершенном 25 лет назад

По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

На территории Красноярского края установлен подозреваемый в убийстве мужчины, совершенном 25 лет назад. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Было возобновлено расследование 2001 года по части 1 статьи 105 УК РФ. Речь идет о насильственной смерти 42-летнего жителя Мотыгинского района Красноярского края. В надзорном ведомстве уточнили, что 27 июня 2001 года в реке Тасей вблизи поселка Первомайск было обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями. Однако несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий не удалось оперативно установить лицо, причастное к совершению преступления. В 2026 году удалось детально изучить материалы прошлых лет. В ходе дополнительных допросов свидетелей была установлена значимая информация для следствия. Оперативники узнали, что между потерпевшим и несколькими местными жителями возник конфликт из‑за девушки. На основании полученных данных в поле зрения следствия попал 47‑летний подозреваемый. Мужчине было проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. В рамках такой работы с фигурантом версия о его непричастности была полностью опровергнута.

Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в содеянном и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего в ходе проверки показаний на месте. пресс-служба СК РФ по региону

В СК РФ сообщили, что 21 июня 2001 года пятеро мужчин употребляли алкогольные напитки в помещении диспетчерской, где один из них работал сторожем. Во время застолья между оппонентами возник конфликт, который перерос в драку. Сторож попытался сбежать с места событий, однако четверо мужчин догнали его и нанесли множественные удары ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Далее сообщники преступления привязали к телу груз, вывезли его на лодке на середину реки и сбросили в воду.

Появилось видео "пыточной" в доме убийцы киллерши из Монако.

Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии