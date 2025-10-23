  1. Главная
Сегодня, 10:26
В Красноярском крае устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса

В результате ДТП пострадали семь человек.

В Красноярском крае устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 23 октября на 4 км дороги "Шушенское-Сизая". По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" совершал обгон и не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет.

В результате ДТП пострадали семь человек. В их числе есть двое несовершеннолетних. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы сообщали, что в Югре в ДТП с автобусом погибли два человека.

Видео: Telegram / МВД 24

