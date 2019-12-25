За побои подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача. Об этом сообщили представители регионального МВД. По информации от очевидцев событий, пьяные люди проникли в приемный покой.Инцидент зафиксирован в городе Заозерный. В правоохранительные органы обратилась медсестра. Она рассказала, что несколько молодых людей шумят и бьют стекла в помещении.

Позже оказалось, что дебоширы требовали помочь своему знакомому, который упал и поранил лоб. На крики вышел хирург и объяснил, что пациенту помогут. Спустя несколько минут один из гостей начал хамить врачу. Его попросили вести себя прилично и успокоиться. После этого хулиган набросился на медика.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о побоях. Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.

В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции.

Фото: Piter.tv