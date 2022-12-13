В Красноярском крае сообщили, что "Сила Сибири - 2" обеспечит газом более 60% населения

Александр Усс рассказал о конкурентном преимуществе региона.

Власти Красноярского края рассчитывают, что газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет рядом с краевым центром. Такое заявление глава российского региона Александр Усс сделал в ходе своего выступления на панельной дискуссии Красноярского экономического форума. Политик напомнил о том, что на протяжении последних пяти лет ведутся обсуждения и переговоры о данном энергетическом проекте. Трубопровод позволит развить местную промышленность.

...Если это произойдет, то магистральный газопровод в итоге будет проложен в 50 км от краевой столицы, в Сухобузимском районе, мы это знаем. Это означает перспективу газификации двух третей нашего населения и, естественно, мощное конкурентное преимущество. Александр Усс, глава Красноярского края

Напомним, что на территории Красноярского края проживают около трех миллионов человек. В текущий момент полностью газифицирован только северный Норильский промышленный район. В нем топливо обеспечивается за счет местных запасов природного газа. Административный центр получает отопление за счет работы угольных ТЭЦ. Старейший объект из них функционирует с 1943 года. В частном секторе потребители отпаливают дома по большей мере за счет печного угольного отопления.

Главной причиной пожаров в Красноярском крае названо короткое замыкание.

Фото и видео: Вконтакте / КЭФ 2023