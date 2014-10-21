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Главной причиной пожаров в Красноярском крае названо короткое замыкание

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Массовые ЧП привели к смерти 5 человек, среди которых - двое детей.

В качестве основной причины массовых пожаров с жертвами в Красноярском крае выделяют короткие замыкания, которые произошли из-за обрыва проводов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отметим, что в общей сложности ЧП затронуло 200 строений, несколько пилорам и учреждение дошкольного образования. В огне погибли 5 человек, двое из них - дети. 

На данный момент пожарным трудно контролировать ситуацию в связи с ветром, усилившимся в регионе. 

Ранее мы сообщили о том, что пожар в омском Называевске уничтожил несколько десятков жилых домов.

Видео: Вконтакте / Александр Усс

Теги: короткое замыкание, красноярский край, пожары, проишествие
Категории: Видео, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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