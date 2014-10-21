Главной причиной пожаров в Красноярском крае названо короткое замыкание

В качестве основной причины массовых пожаров с жертвами в Красноярском крае выделяют короткие замыкания, которые произошли из-за обрыва проводов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Отметим, что в общей сложности ЧП затронуло 200 строений, несколько пилорам и учреждение дошкольного образования. В огне погибли 5 человек, двое из них - дети.
На данный момент пожарным трудно контролировать ситуацию в связи с ветром, усилившимся в регионе.
Ранее мы сообщили о том, что пожар в омском Называевске уничтожил несколько десятков жилых домов.
Видео: Вконтакте / Александр Усс
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