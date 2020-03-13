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Пожар в омском Называевске уничтожил несколько десятков жилых домов

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По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкания в трансформаторной будке и сильный ветер. Пострадавших в результате ЧП нет.

В пятницу, 6 мая, в городе Называевске Омской области произошел крупный пожар, уничтоживший 88 зданий. Подробности приводит следственный комитет региона. 

Отмечается, что первая информация о возгорании поступила спасателям в 12:02. Тогда огонь уже охватил 2 жилых дома надворные постройки. Так как в городе бушевал штормовой ветер, пламя быстро перекинулось и на другие здания. 

Как рассказал глава Называевского района Сергей Доценко, пожар предположительно возник из-за короткого замыкания в трансформаторной будке. От искры вспыхнула сухая трава, а затем огонь перекинулся на строения. 

Первоначально речь шла о возгорании 52 зданий, 29 из которых являлись жилыми постройками. К утру пятницы, 7 мая, было установлено, что всего пожар затронул 88 домов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Маршала Жукова 10 спасателей тушили горящие иномарки.

Видео: ВКонтакте / Называевск Доска объявлений

 

Теги: называевск, омская область, пожар, происшествие
Категории: Видео, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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