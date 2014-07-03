Нет связи с девятью членами группы.

В Красноярском крае пропала географическая экспедиция. Об этом сообщили представители Томского отделения Российского географического общества. Известно, что на связь со специалистами не вышли девять человек. Еще 16 сентября местная жительница обратилась за помощью, рассказав, что ее бывший муж и сын не выходили на связь с 11 числа. Она знает о том, что группе пришлось сделать разворот и искать другой маршрут следования из-за непроходимой дороги.

Последний раз они связывались, когда члены экспедиции передали, что находятся в населенном пункте в 350 километрах от п. Белый Яр (Верхнекетский район Томской области). пресс-служба РГО по региону

Установлено, что в последний раз группу видели около поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Ольга Гобозова объяснила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в поселок. Вечером местный водитель заметил экспедицию около озера Светленькое. Предположительно, оттуда был сделал их последний звонок. Предположительно, следующий пункт остановки не был пройден путешественниками (Фактория Сым). Ведется поисковая операция.

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