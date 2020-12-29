В Красноярском крае преступник получил реальный срок за нападение на семью пенсионера

Мужчина осужден за разбой почти на 4,5 года.

В Красноярском крае следователи доказали вину злоумышленника, совершившего разбойное нападение на семью 74-летнего пенсионера. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Преступление было совершено в июне 2020 года. В полицию обратилась жительница Зеленогорска. Она рассказала, что на ее супруга на садовом участке напал неизвестный. У мужчины с собой был предмет, напоминающий оружие.

Злоумышленник потребовал у жертвы деньги, но получил отказ. Тогда он получил желаемое при помощи силы. Между владельцами участка и преступником завязалась борьба. Впоследствии нападающему пришлось спасаться бегством. Семье удалось вырвать из его рук оружие. Мужчина вернулся за ним спустя некоторое время, но ему еще раз дали отпор.

В результате оперативники объявили мужчину в розыск. Спустя несколько часов они смогла найти подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Рыбинского района. Ранее фигурант расследования уже был судим. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статье 162, части 1 статьи 223 и части 1 статьи 222 УК РФ. Суд постановил наказать преступника лишением свободы на 4 года и 5 месяцев. Срок фигурант уголовного дела будет отбывать в колонии особого режима. Также он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Видео: МВД РФ