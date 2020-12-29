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В МВД Петербурга не обращались по поводу ребенка, которые потерял пальцы из-за мясорубки
Сегодня, 16:24
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nadezhda_sib

В МВД Петербурга не обращались по поводу ребенка, которые потерял пальцы из-за мясорубки

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Ранее сообщалось о том, что ребенок мог потерять пальцы из-за недосмотра родителей.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил о том, что в полицию не поступало заявление о ситуации с годовалым ребенком, который потерял четыре пальца из-за мясорубки. Об этом узнал "Петербургский дневник". 

По словам представителя территориального МВД, таких инцидентов не было. 

Информация о случившемся появилась сегодня, 12 января. В нем говорилось о госпитализации годовалого ребенка из квартиры на Гражданском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: госпитализация, мвд, мясорубка, пальцы, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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