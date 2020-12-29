В МВД Петербурга не обращались по поводу ребенка, которые потерял пальцы из-за мясорубки

Ранее сообщалось о том, что ребенок мог потерять пальцы из-за недосмотра родителей.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил о том, что в полицию не поступало заявление о ситуации с годовалым ребенком, который потерял четыре пальца из-за мясорубки. Об этом узнал "Петербургский дневник".

По словам представителя территориального МВД, таких инцидентов не было.

Информация о случившемся появилась сегодня, 12 января. В нем говорилось о госпитализации годовалого ребенка из квартиры на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.TV