Ребенок засунул руку в мясорубку в Калининском районе и лишился четырех пальцев

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В понедельник, 11 января, несовершеннолетнюю жительницу Калининского района госпитализировали с травматической ампутацией четырех пальцев правой руки. Ребенок засунул руку в работающую мясорубку. О происшествии Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшей около 1,5 лет. В педиатрическую больницу ее отвезли в тяжелом состоянии. Девочка проживает на Гражданском проспекте. По предварительным данным, за ней недосмотрели родители и она засунула кисть в мясорубку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на улице Чудновского погибли женщина и ребенок.

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