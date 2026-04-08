В Красноярском крае пресекли поездку нетрезвого 17-летнего водителя

В Красноярском крае инспекторы пресекли поездку нетрезвого 17-летнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, в ночное время в городе Ужуре экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2107 для проверки документов у водителя. За рулем отечественной легковушки находился 17-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

На место происшествия полицейские вызвали родителей юноши. В присутствии законного представителя несовершеннолетнему было предложено пройти освидетельствование. Отмечается, что подросток приобрел автомобиль на свои накопления. В момент задержания он направлялся к своим приятелям.

В отношении юноши полицейские составили административные материалы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Рассматривается вопрос о привлечении законного представителя молодого человека к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю