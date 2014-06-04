В Красноярском крае предстанет перед судом мошенник, забравший рубли и валюту у пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.
По данным следствия, весной этого года 19-летний житель Ачинска за несколько часов забрал для аферистов у трех пенсионерок сбережения. Те стали жертвой распространенной схемы мошенничества, когда звонят неизвестные и сообщают, что родственники потерпевших якобы попали в ДТП.
Злоумышленник получил из рук двух пенсионерок 150 и 145 тысяч рублей. Третья пенсионерка отдала ему 30 000 рублей и 5700 долларов США. Он был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ачинский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что в Чувашии задержан водитель, перевозивший под видом удобрений около 150 кг прекурсоров.
Видео: ГУВД по Красноярскому краю
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