По данным следствия, 19-летний житель Ачинска забрал для аферистов у трех пенсионерок сбережения.

В Красноярском крае предстанет перед судом мошенник, забравший рубли и валюту у пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, весной этого года 19-летний житель Ачинска за несколько часов забрал для аферистов у трех пенсионерок сбережения. Те стали жертвой распространенной схемы мошенничества, когда звонят неизвестные и сообщают, что родственники потерпевших якобы попали в ДТП.

Злоумышленник получил из рук двух пенсионерок 150 и 145 тысяч рублей. Третья пенсионерка отдала ему 30 000 рублей и 5700 долларов США. Он был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ачинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии задержан водитель, перевозивший под видом удобрений около 150 кг прекурсоров.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю