Номера машины намеренно были забрызганы с двух сторон грязью.

В Чувашии задержан водитель, перевозивший под видом удобрений около 150 кг прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике.

По данным следствия, курьер следовал транзитом через регион с крупной партией прекурсоров наркотических средств. Номера машины намеренно были забрызганы с двух сторон грязью. Водителя остановили на трассе М-12 "Восток" в Комсомольском муниципальном округе Чувашии. В багажнике иномарки правоохранители обнаружили мешки с порошкообразным веществом, которое отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что жителя Томска задержали за повторную демонстрацию экстремистской символики.

Видео: МВД по Чувашской Республике