Жителя Томска задержали за повторную демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей изображение символики организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Отмечается, что злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние. Возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Калининградской области пресекли деятельность подпольного наркоплантатора.
Видео: УМВД по Томской области
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