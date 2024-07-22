Отмечается, что злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние.

Жителя Томска задержали за повторную демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей изображение символики организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Отмечается, что злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние. Возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области пресекли деятельность подпольного наркоплантатора.

Видео: УМВД по Томской области