В Красноярском крае пойман один из напавших на пенсионерку и ее сына

Личность второго преступника известна, его местоположение устанавливается.

Российские правоохранительные органы на территории Красноярского края задержали одного из подозреваемых, причастных к причинению телесных повреждений пожилой женщине и её сыну. Ранее данное преступление было зафиксировано в посёлке Подгорный 3 марта. Под подозрением оперативников оказался местный житель 1995 года рождения. В настоящее время мужчина отправлен на допрос в отделение полиции. Следователи работают с фигурантом в рамках возбужденного за избиение двух человек уголовного дел.

Личность второго подозреваемого также установлена, это ранее судимый местный житель 1995 г.р. Его розыск продолжается. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД 24