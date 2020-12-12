За незаконную ловлю краснокнижной рыбы возбуждено уголовное дело.

В Красноярском крае полиция изъяла незаконно выловленную ценную рыбу. Об этом говорится на официальном сайте МВД России. По данным полиции, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за браконьерство. Злоумышленнику удалось при помощи сетей поймать пять экземпляров краснокнижной рыбы в Таймырском Долгано-Ненецком районе региона.

Известно, что фигурантом расследования стал гражданин 1989 года рождения, проживающий в городе Дудинки. Представители закона остановили его снегоход в целях проверки документов. В санях находились два человека. Оказалось, что водитель не имел разрешения на управление снегоходом и на владение самим транспортом. В ходе осмотра полиция нашла выловленную рыбу.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП и возбуждено уголовное дело за часть 1 статьи 258.1 УК РФ. К незаконному вылову рыбе оказался причастен 29-летний пассажир снегохода. Мужчина проживает в поселке Левинские пески. Общий ущерб биологическим ресурсам края составил 800 тысяч рублей. За незаконный вылов мужчина грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас нарушители отпущены под обязательство о явке.

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Фото и видео: МВД России