Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В Смоленской области сотрудники уголовного розыска раскрыли разбой в отношении пожилой женщины. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным ведомства, инцидент произошел в селе Туманово Вяземского района. В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина объяснил, что его матери угрожали осколком стекла. Грабителю удалось похитить у пенсионерки денежные средства в размере 10 тысяч рублей

Установлено, что злоумышленник проник в дом ночью через окно, которое сам разбил. Жертвой нападения стала 62-летняя россиянка. Полиция составила описание преступника. В скором времени подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за кражу гражданин 1997 года рождения. Он успел потратить часть денежных средств пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет пресс-служба МВД России по региону

Сейчас фигурант расследования помещен под стражу.

Полиция задержала злоумышленника, избившего 81-летнюю петербурженку в Красногвардейском районе.

Фото и видео: МВД России