В Стрельне полиция обнаружила две "резиновые" квартиры с мигрантами

Всего полиция проверила 2,8 тысяч квартир в Петродворцовом районе.

В минувший четверг, 10 декабря, участковые Петродворцового района Петербурга провели еженедельный профилактический рейд в жилых домах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в проверке задействовали 50 полицейских, которые обошли свыше 2,8 тысяч квартир в 52 жилых домах.

Известно, что полиция выявила около 40 сдаваемых под наем квартир, законность их аренды вызвала у участковых сомнения. Две квартиры из этих четырех десятков оказались "резиновыми" – в них массово проживали мигранты. Эти квартиры обнаружили на Орловской улице и на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. Полицейские выяснили также, что на улице Нижняя Колония в Стрельне иностранцев незаконно ставили на учет в жилых помещениях, таких фактов выявили три, возбуждены уголовные дела.

Кроме того, двоих иностранцев доставили в полицию, где привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Еще одного гражданина привлекли к ответственности за нетрезвый вид в общественном месте и еще одного – за уклонение от исполнения административного законодательства.

Ранее мы писали, что смена образа не помогла злоумышленнице избежать ответственности за кражу у пенсионерки в Калининском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД