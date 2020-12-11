Смена образа не помогла злоумышленнице избежать ответственности за кражу у пенсионерки в Калининском районе

У женщины уже есть 6 судимостей.

Злоумышленница надела на себя парик с целью конспирации, однако ей не удалось скрыться от полиции. Женщина похитила у пенсионерки из квартиры крупную сумму денег, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию от 88-летней жительницы Калининского района поступило 7 декабря. Потерпевшая сообщила о том, что к ней в квартиру на Гражданском проспекте пришла неизвестная, она представилась ее соседкой и попросила воспользоваться ее домашним телефоном. Пока злоумышленница "разговаривала" по телефону, пенсионерка на некоторое время ушла на кухню. После ухода незваной гостьи из серванта пропали 220 тыс. рублей и паспорта. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

На следующий день, 8 декабря, полиция задержала подозреваемую на улице Буренина. Ей оказалась безработная 40-летняя гражданка, которая была уже 6 раз судима за кражи и мошенничество.

Было установлено, что в день краже злоумышленница надела парик для конспирации. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала лжепродавцов устройств для пожаротушения пенсионерам Зеленогорска.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО