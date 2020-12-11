Полиция задержала лжепродавцов устройств для пожаротушения пенсионерам Зеленогорска

Товар они продавали по завышенной цене.

Группу молодых людей задержали по подозрению в нескольких фактах мошенничества в отношении пожилых жителей Зеленогорска. Они продавали петербуржцам устройства для пожаротушения по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

О мошенниках Piter.TV рассказывал накануне. Один из их визитов к пожилой женщине попал на видео. Двое неизвестных подъехали к подъезду на черном авто.

Установлено, что автономное устройство пожаротушения продавали за 10 тыс. рублей. Злоумышленники убеждали потерпевших в крайней необходимости приобрести товар, представляясь легальными продавцами. На самом деле приборы были куплены в Интернете за несколько тысяч рублей, после чего устраивали обход по квартирам. На данный момент установлена причастность сообщников как минимум к четырем подобным фактам в период с июля по декабрь 2020. Жертвами лжепродавцов стали жители Зеленогорска в возрасте от 80 до 82 лет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Курортного района задержали пятерых подозреваемых. Они остановили автомобиль в городи Кириши, в котором находились возможные злоумышленники. Вся пятеро нигде не работают.

Двое подозреваемых задержаны, остальные пока опрошены в качестве свидетелей.

При личном досмотре у мужчин изъяли около 40 заполненных товарных чеков с реквизитами получателей и около 30 бланков пустых товарных чеков, а также переносной кассовый аппарат, рукописная инструкция и "опросник" клиента.

Расследование продолжается.

Видео: Piter.TV