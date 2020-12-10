Неизвестный продал пенсионерке из Зеленогорска устройство пожаротушения за 10 тыс. рублей

Полиция составила ориентировку на злоумышленника.

Неизвестный представился продавцом средств противопожарной безопасности и продал пенсионерке устройство за 10 тыс. рублей. Потерпевшая 1938-го года рождения обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №5 по Привокзальной улице в Зеленогорске. Автономное устройство пожаротушения мужчина продал, введя женщину в заблуждение.

Вместо со злоумышленником был еще один человек, оба приехали на черном авто. Этот момент попал на видео. Сейчас мужчина разыскивается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что психически нездоровую жительницу Петергофа задержали за убийство пенсионера.

Видео: Piter.TV