Психически нездоровую жительницу Петергофа задержали за убийство пенсионера

Обвинение женщине предъявили в стенах психбольницы.

Еще 2 декабря в полицию обратилась петербурженка, рассказавшая о смерти своего 65-летнего брата в квартире на Суворовской улице в Петергофе. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, история получила развитие.

Как выяснилось, мертвый пенсионер на момент обнаружения пролежал с резаной раной груди около четырех дней, тело уже начало гнить. Спустя несколько дней полиция установила, что в гости к еще живому потерпевшему заходила 44-летняя жительница соседнего дома. Приятели распивали спиртное и внезапно поссорились, в ходе конфликта женщина ударила пенсионера ножом и скрылась с места. Петербурженка оказалась стоящей на учете в психоневрологическом диспансере и на момент визита полицейских отсутствовала дома, проходя лечение в психбольнице имени Кащенко в Ленобласти. Отмечается, что в учреждение ее увезли после приступа, случившегося 28 ноября.

9 декабря женщине предъявили обвинение в убийстве.

Ранее мы рассказывали, как рецидивистка из вагона-ресторана обчистила банковскую карту пьяного пассажира.

Фото: Piter.TV