Рецидивистка из вагона-ресторана обчистила банковскую карту пьяного пассажира

Женщина запомнила пин-код чужой карты и обналичила ее на ближайшей станции.

Транспортные полицейские раскрыли кражу в вагоне-ресторана поезда из Петербурга в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе штаба ЛО МВД России на станции Волховстрой.

Как выяснилось, во время поездки 43-летний житель Нефтекамска отправился выпить в вагон-ресторан, а 39-летняя сотрудница поезда, обслуживавшая мужчину, запомнила пин-код его банковской карты. Дождавшись момента, когда поддавший пассажир уснул, злоумышленница вышла на ближайшей станции с карточкой мужчины и сняла более 47 тысяч рублей. Опустевшую карту женщина вернула спящему владельцу.

Жительница Свердловской области оказалась судима ранее более 10 раз: на ее счету были кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков. Возбуждено новое уголовное дело о краже, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

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