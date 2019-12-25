В деревне Старая поймали разбойника, вырвавшего сумку из рук пенсионерки

Пожилая женщина лишилась сразу 13 тысяч рублей.

Днем в понедельник, 23 ноября, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 81-летняя местная жительница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, пенсионерку ограбил неизвестный.

Инцидент произошел за полчаса до звонка в полицию в подъезд дома в Школьном переулке деревни Старая. Разбойник вырвал из рук пенсионерки ее сумку с кошельком и 13 тысячами рублей внутри. В полиции возбудили уголовное дело о грабеже, а уже на следующий день предполагаемого грабителя задержали: им оказался 28-летний рецидивист, живущий в Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что мужчина с карманной собачкой ограбил пенсионерку в парадной в Ленобласти.

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