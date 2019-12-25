Мужчина с карманной собачкой ограбил пенсионерку в парадной в Ленобласти

Незнакомец вырвал из рук женщины сумку с кошельком и деньгами. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Днем 23 ноября в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 81-летняя жительница деревни Старая и заявила об ограблении. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, в парадной дома в Школьном переулке неизвестный мужчина вырвал из ее рук сумку с кошельком и деньгами. После злоумышленник вытащил из сумки все деньги, бросил ее вместе с кошельком и скрылся. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Пенсионерка смогла описать грабителя. Женщина рассказала, что он был высокого роста, славянской внешности, со светлыми волосами. Незнакомец был одет в черную куртку, черные штаны и кроссовки. В руках он держал маленькую собачку рыжего цвета.

Видеонаблюдение в парадной отсутствует. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мы писали, что злоумышленница украла у пенсионерки 500 тыс. рублей во время "ритуала очищения" в Петергофе.

Фото: Piter.TV