Злоумышленница украла у пенсионерки 500 тыс. рублей во время "ритуала очищения" в Петергофе

Ритуал проводился с газетой, в которой лежали деньги.

Неизвестная предложила 91-летней пенсионерке улучшить ее здоровье. Для этого она провела "ритуал очищения", после которого у жительницы Петергофа пропала крупная сумма денег. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Случай произошел еще 11 ноября, но заявительница обратилась в полицию 23 ноября. Пожилая женщина привела злоумышленницу к себе в квартиру. Там она показала ей все свои сбережения, положила в газету, с помощью которой и проводился "ритуал". Неизвестная сказала, что она придет через две недели, откроет газету и здоровье местной жительницы улучшится.

Потерпевшая не стала дожидаться две недели, открыла газету, но денег там не было. Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные жестоко избили пенсионера у моста на Рыбацком.

Фото: pixabay.com