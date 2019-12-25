Неизвестные жестоко избили пенсионера у моста на Рыбацком

Накануне в НИИ скорой помощи поступил 68-летний мужчина со множественными травмами. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Телефонограмма в полицию поступила 23 ноября в 23:54. Из своей квартиры мужчину забрали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головного мозга, параорбитальной гематомой слева, ушибом грудной клетки, закрытым переломом 10-12 ребер справа. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, 22 ноября около 19:00 в районе старого моста у дома 57/1 по Рыбацкому проспекту его избили неизвестные.
Ранее подростки распылили газовый баллон и избили троих иностранных граждан в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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