Неизвестные жестоко избили пенсионера у моста на Рыбацком

У мужчины множественные травмы лица, головы, сломаны ребра.

Накануне в НИИ скорой помощи поступил 68-летний мужчина со множественными травмами. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Телефонограмма в полицию поступила 23 ноября в 23:54. Из своей квартиры мужчину забрали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головного мозга, параорбитальной гематомой слева, ушибом грудной клетки, закрытым переломом 10-12 ребер справа. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 22 ноября около 19:00 в районе старого моста у дома 57/1 по Рыбацкому проспекту его избили неизвестные.

Ранее подростки распылили газовый баллон и избили троих иностранных граждан в Петербурге.

Фото: Piter.tv