Полиция задержала злоумышленника, избившего 81-летнюю петербурженку в Красногвардейском районе

Пенсионерку с травмами головы заметили еще 8 декабря.

Около пяти часов вечера в минувший вторник, 8 декабря, жители Красногвардейского района Петербурга заметили пенсионерку с травмами головы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, женщина просила прхожих вызвать "скорую", но не смогла рассказать, каким образом получила травмы.

Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, о пострадавшей сразу же сообщили в полицию. Парой дней позже, 11 декабря, на проспекте Ударников задержали подозреваемого в избиении 81-летней жительницы дома на улице Передовиков. Задержанным оказался 25-летний неработающий уроженец среднеазиатского государства.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция выясняет мотивы злоумышленника.

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