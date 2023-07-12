Ее завернули в одеяло и вывезли за город на патрульном автомобиле.

В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел 10 июля в Ачинске. По словам продавца магазина, в помещение забежало испуганное животное. Оно двигалось вокруг витрин и не могло самостоятельно выбраться. Прибывшие на место полицейские помогли косуле выбраться из помещения и вернуться в естественную среду обитания. Ее завернули в одеяло и вывезли за город на патрульном автомобиле.

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Видео: Telegram / МВД 24