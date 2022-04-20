Необычное природное явление быстро растворилось в небе.

В Красноярском крае очевидцы сняли на видео "торнадо" посреди ясного неба. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях. Известно, что ролик с необычным вихрем засняли местные автомобилисты из села Чечеул. В кадре видно стихийное явление посреди ясного неба, которое напоминает торнадо.

На небольшой открытой площадке воздух стал закручиваться в пылевой вихрь. При этом на небе нет грозовых облаков, которые обычно фиксируются экспертами при возникновении торнадо. Очевидцам пришлось остановить транспортное средство. Спустя некоторое время вихрь самостоятельно рассеялся.

Предположительно, высота данного вихря превышала 20 метров, а в ширину он составлял около двух метров.

На штат Техас обрушился торнадо.

Фото и видео: Telegram / Борус

