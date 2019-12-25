На штат Техас обрушился торнадо

Сведений о пострадавших нет, ветер разрушил несколько строений.

На американский штат Техас обрушился торнадо. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NBC. Стихия нанесла ущерб ряду зданий. В частности, разрушенным оказался приют для животных и учебное учреждение в городе Джексборо. На данный момент сведений о пострадавших нет. Согласно сведениям от американской Национальной метеорологической службы, в настоящий момент угроза торнадо сохраняется в двух штатах. Речь снова идет о Техасе, к которому добавился и штат Оклахома. Как сообщает канал NBC, около 10 млн человек будут находиться в зоне повышенного риска из-за неблагоприятных погодных условий.

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