Ученик убил двух сотрудниц лицея.

В Швеции в результате нападения на лицей погибли два человека. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства France-Presse. В СМИ ссылаются на данные, полученные от правоохранительных органов. Известно, что жертвами атаки стали две женщины. Трагедия произошла в городе Мальмё вечером 21 марта. Погибшим было по 50 лет, они являлись сотрудницам учебного учреждения. В преступлении подозревается 18-летний юноша.

Медики заметили, что две женщины скончались от ран, полученных в результате нападения. Городская полиция рассматривает дело как "тяжкое преступление". В настоящее время фигурант расследования пойман, он является учащимся лицея.

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