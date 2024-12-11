В Красноярском крае начальница почтового отделения сожгла его из-за кражи

Женщина попыталась скрыть следы своего преступления в огне.

Начальница поселкового отделения почтовой связи в Сухобузимском районе Красноярского края и Хакасии подозревается в присвоении более 190 тысяч рублей, а также поджоге. Установлено, что подозреваемая хотела скрыть факт хищения денежных средств, поэтому пошла еще на одно преступление. По факту инцидента ведется уголовное дело. Соответствующая информация опубликована сотрудниками пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ "присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", частью 2 статьи 167 УК РФ "умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что в январе 2025 года начальница отделения почтовой связи систематически присваивала денежные средства, которые поступали на место ее работы. Далее она организовала поджог помещения. В результате пожара имуществу акционерного общества "Почта России" нанесён значительный материальный ущерб. Сейчас фигурантка расследования отправлена под подgиску о невыезде. Оперативники устанавливают точную сумму ущерба. Здание почты выгорело полностью. Огонь начал распространяться с мусорки, находившейся под столом, которую подожгла злоумышленница.

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Фото: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия