В Красноярске мужчина организовал покушение на свою бывшую

Киллеру мужчина обещал полмиллиона.

В Красноярском крае мужчина задержан за подготовку заказного убийства своей бывшей.

Следственный комитет России сообщает, что 37-летний житель Красноярска подозревается в организации приготовления убийства по найму. По версии следствия, в период до июля 2019 года у мужчины возник замысел убить свою бывшую супругу, которая перебралась жить в Находку после расставания. Сам убивать мужчина не захотел и решил нанять киллера. С такой просьбой он обратился к своему знакомому.

Знакомый, убедившись в серьезности намерений мужчины, сообщил об этом в полицию. Дальнейший ход приготовления к убийству осуществлялся при содействии и контроле полиции. Нанятый убийца получил задаток и "приступил" к делу. В апреле 2020 года "киллер" сообщил подозреваемому об убийстве. Подозреваемый увидел в соцсетях известие о пропаже бывшей и поверил на слово псевдоубийце.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

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