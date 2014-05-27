В результате ДТП погибли два человека

В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД региона.

Инцидент произошел утром 14 августа на 26-м километре автодороги Заозерный-Агинское. Водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В автобусе находились водитель и один пассажир.

В результате ДТП водитель иномарки и пассажир автобуса погибли на месте.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске водитель погиб в ДТП с грузовиком.

Видео: ВКонтакте / ГИБДД24