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В Красноярском крае эвакуировали полицейский участок из-за мужчины с артснарядом

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В Черемушках мужчина нашел боеприпас с рабочим зарядом.

В Красноярском крае эвакуировали полицейский участок из-за мужчины с артиллерийским снарядом времен ВОВ. Инцидент произошел на территории Черемушек. В настоящее время зона оцеплена правоохранительными органами. 

В СМИ рассказали, что 43-летний мужчина по имени Илья обнаружил боеприпас на берегу реки. Там он рыбачил вместе с друзьями. Местный житель решил взять находку с собой домой, где показал ее жене. Утром снаряд гражданин отнес представителям закона.  Предмет он просто оставил около шлагбаума на входе в здание и отправился к оперативникам, чтобы рассказать о "подарке".

Во время эвакуации участка и осмотра заряда артиллерийского боеприпаса мужчина был задержан на три часа. Его квартиру обыскала полиция. Установлено, что принесенный заряд оказался в рабочем состоянии. В настоящее время он обезврежен в поле.

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Фото и видео: Telegram / Kras Mash

Теги: вов, красноярский край, снаряд, черёмушки
Категории: Тема дня, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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