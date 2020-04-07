В Красноярском крае две девушки ради лайков сожгли чужую дачу

ЧП произошло в Канске Красноярского края.

В Канске МВД проверяет обстоятельства поджога дачного домика двумя девушками.

ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Красноярскому краю сообщает, что в Канске две девушки ради лайков в соцсетях подожгли чужой дачный домик. Сотрудники МВД Канска мониторя соцсети, обнаружили видео, и таким образом вышли на след поджигателей дачного дома. Ими оказались юные местные жительницы, одной 20 лет, вторая учащаяся местной школы 2005 года рождения. Ранее эти девушки в поле зрения полиции не попадали.

В настоящее время полицейские и подразделение по делам несовершеннолетних по факту происшествия проводят проверку. Устанавливается владелец дачного участка, причиненный ему ущерб, назначена пожарно-техническая экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В действиях юных жительниц Канска содержатся признаки состава преступления по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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