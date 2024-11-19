В Красноярске застройщика подозревают в мошенничестве на 71 млн рублей

Следователи раскрыли подробности уголовного дела.

Учредителя крупнейшей строительной компании города Красноярска УСК "Сибиряк" Владимира Егорова российские следователи подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и по предварительному сговору при строительстве переезда на 71 миллион рублей. Соответствующее заявление журналистам сделали в региональном управлении надзорного ведомства. Еще одним фигурантом уголовного дела стал бывший руководитель МКУ "Управление капитального строительства". Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.

Государственное обвинение напомнило о том, что в 2022 году между компаниями "УКС" и "Сибиряк" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, а также выполнению инженерных изысканий, созданию переезда через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в административном центре края. Финансирование объектов велось из местного бюджета.

В период с марта по июль 2022 года генеральный директор ООО "УСК Сибиряк" обеспечил подготовку коммерческого предложения, заведомо завысив стоимость балок пролетного строения, и обеспечил внесение недостоверных сведений в проектную документацию. пресс-служба СК РФ по региону

Далее, в августе 2022 года фигуранты расследования вступили в сговор, в ходе которого руководитель "УКС", зная о завышении стоимости балок, согласовал проектную документацию. После этого проект прошел государственную экспертизу, а компания "Сибиряк" приступила к выполнению работ по строительству автомобильной развязки. "Сибиряку" перечислены денежные средства на выполнение работ, включая и цену на балки. При фактической стоимости балок на 221 млн рублей, они были приобретены за 292 млн рублей.

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Фото и видео: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии