Общая сумма материального ущерба превысила миллион рублей.

В Красноярске задержали двух подозреваемых в совершении серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленники были схвачены в момент совершения кражи электроинструментов из находящегося на ремонте офиса. Отмечается, что с декабря 2023 года сообщники совершили шесть хищений чужого имущества из торговых точек и коммерческих организаций. Краденые вещи подельники сбывали на рынках, а вырученные денежные средства делили между собой.

Общая сумма материального ущерба превысила миллион рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Курской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте табачной продукции.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю